Гладков пообещал помочь жителям Белгорода после обстрела

Губернатор Белгородской области Гладков пообещал местным жителям помощь после обстрела

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что местным жителям будет оказана вся необходимая помощь после обстрелов региона. Такое обещание он дал в Telegram.

«Сегодня подрядные организации проведут все необходимые замеры и начнут восстановительные работы. Буду снимать с контроля жилые дома только тогда, когда будет получена расписка от жителей, что все восстановлено и претензий к качеству нет», — написал он.

Гладков рассказал, что в Белгороде, предположительно, сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Однако истинные причины пока выясняются. Всего в городе частично разрушены 11 многоквартирных домов.

Губернатор сообщил о трех погибших и четырех пострадавших после обстрела со стороны Украины в Белгороде. Двое из пострадавших — мужчина и ребенок 10 лет — доставлены в больницу. Мужчина находится в тяжелом состоянии. Позже появилась информация о пяти погибших.