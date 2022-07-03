Гладков пообещал помочь жителям Белгорода после обстрела
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что местным жителям будет оказана вся необходимая помощь после обстрелов региона. Такое обещание он дал в Telegram.
«Сегодня подрядные организации проведут все необходимые замеры и начнут восстановительные работы. Буду снимать с контроля жилые дома только тогда, когда будет получена расписка от жителей, что все восстановлено и претензий к качеству нет», — написал он.
Гладков рассказал, что в Белгороде, предположительно, сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Однако истинные причины пока выясняются. Всего в городе частично разрушены 11 многоквартирных домов.
Губернатор сообщил о трех погибших и четырех пострадавших после обстрела со стороны Украины в Белгороде. Двое из пострадавших — мужчина и ребенок 10 лет — доставлены в больницу. Мужчина находится в тяжелом состоянии. Позже появилась информация о пяти погибших.