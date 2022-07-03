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Еще один клуб нацелился на Роналду

«Наполи» стал очередным претендентом на Криштиану Роналду

Фото: Marzelo Del Pozo / Reuters

Итальянский «Наполи» заинтересовался нападающим сборной Португалии и «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Об этом сообщает The Athletic.

Неаполитанский клуб стал очередным претендентом на 37-летнего форварда. Ранее стало известно, что Роналду попросил руководство «Юнайтед» продать его, если клубу поступит хорошее предложение. Португалец намерен выступать в Лиге чемпионов до конца карьеры. По итогам Английской премьер-лиги (АПЛ) в минувшем сезоне «красные дьяволы» не сумели обеспечить себе участие в главном еврокубке.

СМИ приписывали интерес к Роналду итальянской «Роме» и лондонскому «Челси». В июне сообщалось, что португалец недоволен трансферной политикой «Манчестер Юнайтед».

Роналду перешел из туринского «Ювентуса» в МЮ в августе 2021 года. Португалец является пятикратным обладателем «Золотого мяча» и пятикратным победителем Лиги чемпионов.

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