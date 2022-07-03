Захарова отреагировала на удаление адреса посольства США

Захарова заявила, что в культуре США менять свое мнение на противоположное

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на сообщение о том, что посольство США в России удалило свой адрес на официальном сайте. Она заявила, что американским властям свойственна переменчивость мнения. Соответствующий пост был опубликован в воскресенье, 3 июля, в Telegram-канале дипломата.

«Странно, когда только началось обсуждение смены их адреса (посольства США в Москве — прим. «Ленты.ру»), они были очень позитивно настроены на тему Донбасса и заявили буквально следующее: "Страна должна знать своих героев". А теперь вон как все оборачивается. С другой стороны, менять свое мнение на противоположное — в культуре современной внешней политики США», — написала Захарова.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Новиков, комментируя удаление адреса посольства США с сайта, заявил, что российское правительство с юмором восприняло решение американских дипломатов.

О том, что на сайте посольства США убрали адрес его местонахождения в Москве и вместо него поставили координаты, стало известно ранее 3 июля. Уточнялось, что это произошло после переименования площади на Конюшковской улице, находящейся перед зданием дипредставительства. Теперь этот участок носит имя Донецкой народной республики.