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В Госдуме прокомментировали возможное размещение базы НАТО в Финляндии

Белик заявил о негативных последствиях возможного размещения базы НАТО в Южной Карелии

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Возможное размещение базы НАТО в Южной Карелии в Финляндии может привести к негативным последствиям, заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик. Его комментарий приводят «Известия».

По его мнению, мэр города Лаппеэнранта, выступивший с соответствующим предложением Североатлантическому альянсу, руководствовался странной логикой.

«Некогда нейтральная Финляндия всеми силами сама себя загоняет в жесткие рамки, услужливо выставленные США и странами НАТО, означающие, что в случае возникновения конфликтов она будет втянута в них», — пояснил Белик.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров усомнился, что размещение баз НАТО в Финляндии будет зависеть от Хельсинки.

В то же время он указал, что Москва не видит явной угрозы национальной безопасности, которая исходила бы от новых балтийских участников альянса.

Ранее власти финского города Лаппеэнранта, находящегося в области Южная Карелия, предложили свой аэропорт в качестве возможной базы НАТО. Мэр города Киммо Ярву пояснил, что вступление Финляндии в НАТО дает Южной Карелии шанс, в частности, сформировать ощущение безопасности и уверенности у местных бизнесменов.

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Анна Щербакова
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