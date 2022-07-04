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Боец UFC выбрал между Оливейрой и Махачевым

Боец UFC Волкановски заявил, что поединок с Оливейрой будет более громким, чем с Махачевым

Фото: David Yeazell-USA TODAY Sports / Reuters

Австралийский боец смешанного стиля (MMA) Александр Волкановски выбрал желаемого соперника между бразильцем Чарльзом Оливейрой и россиянином Исламом Махачевым. Пресс-конференция с участием спортсмена доступна на YouTube-канале Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

«Я бы хотел подраться с Чарльзом, потому что это более громкий бой. Давайте начистоту, он чемпион», — заявил Волкановски. При этом австралиец подчеркнул, что в случае победы Махачева над Оливейрой он проведет поединок с россиянином. Волкановски, выступающий в полулегком весе, добавил, что хочет получить пояс чемпиона в легкой категории.

В ночь на 3 июля Волкановски оказался сильнее американца Макса Холлоуэя на турнире UFC 276. Он победил единогласным решением. Это был третий поединок между бойцами, в первых двух Волкановски также победил.

Махачев одержал десять побед подряд под эгидой UFC. Всего в активе 30-летнего спортсмена 22 победы при одном поражении в ММА. На счету Оливейры 33 победы при восьми поражениях в ММА, еще один поединок был признан несостоявшимся.

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