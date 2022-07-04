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Путин поручил дать отдохнуть участвовавшим в освобождении ЛНР подразделениям

Путин заявил, что участвовавшие в освобождении ЛНР подразделения должны отдохнуть

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Подразделения, которые участвовали в освобождении Луганской народной республики (ЛНР), должны отдохнуть и нарастить свои боевые возможности Такое поручение дал президент России Владимир Путин во время встречи с министром обороны Сергеем Шойгу, передает РИА Новости.

Путин подчеркнул, что данные подразделения принимали участие в активных боевых действиях, добились «успеха и победы на луганском направлении».

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Ранее в ходе встречи Шойгу доложил Путину, что в течение двух недель были окружены и ликвидированы группировки в Горском котле, районах Лисичанска и Северодонецка, а также взято под контроль 25 населенных пунктов. Президент заявил, что российские военные, которые участвовали в освобождении ЛНР и отличились во время боевых действий, должны быть награждены.

Путин также заявил, что подпишет указ о присвоении званий Героев России командующему группировки «Центр» генерал-полковнику Александру Лапину и заместителю командующего Восьмой армии Южного военного округа генерал-майору Эседулле Абачеву. Как сообщили в Минобороны, войска Центра под командованием Лапина совместно с Южной группировкой войск замкнули кольцо вокруг Лисичанска.

Шойгу доложил Путину об освобождении территории ЛНР 3 июля. Глава республики Леонид Пасечник предложил провозгласить этот день новым Днем великой Победы.

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Сергей Истомин
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