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Путин пообещал наградить отличившихся во время боевых действий в ЛНР военных

Путин пообещал наградить российских военных, которые отличились в боевых действиях в ЛНР

Фото: Global Look Press

Российские военнослужащие, которые участвовали в освобождении территорий Луганской народной республики (ЛНР) и отличились во время боевых действий, должны быть награждены. Об этом на встрече с главой Минобороны Сергеем Шойгу заявил президент России Владимир Путин, его цитирует ТАСС.

«Прошу вас представить к госнаградам всех военнослужащих, которые отличились в ходе этих боевых действий», — обратился верховный главнокомандующий к Шойгу.

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Глава государства также поблагодарил российских военных и Народную милицию республики и поздравил их с освобождением ЛНР. Помимо этого, он пожелал военным дальнейших успехов.

На встрече с Путиным министр обороны доложил главе государства об успешном освобождении ЛНР. По словам Шойгу, в ходе операции по взятию под контроль Лисичанска потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили 5469 человек. Украина также потеряла 12 самолетов, 6 зенитных ракетных комплексов и 39 танков.

Об освобождении территории ЛНР стало известно 3 июля. Тогда Шойгу доложил, что российские военные совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР смогли взять под контроль Лисичанск и близлежащие города и села, в числе которых есть Белогоровка, Малорязанцево и Белая Гора.

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Анастасия Шейкина
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