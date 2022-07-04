Глава МИД Литвы ушел в отпуск на фоне проблем с Калининградом и оконфузился

ELTA: главу МИД Литвы Ландсбергиса раскритиковали за отпуск на фоне проблем с транзитом

Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис оконфузился из-за решения уйти в отпуск на фоне проблем с транзитом в Калининград. Об этом заявил лидер социал-демократической фракции в сейме Литвы Гинтаутас Палуцкас, передает агентство ELTA.

Палуцкас считает, что главу ведомства не волнуют трудности, с которыми столкнулась страна, в которой действует режим чрезвычайного положения из-за транзитной ситуации. «Наш министр иностранных дел ломает голову, где купить повкуснее кебаб», — возмутился политик.

Политолог Виргис Валентинавичюс отметил, что калининградский транзит стал очень важным вопросом. «Это [отпуск] может выглядеть даже как бегство в кусты», — раскритиковал Ландсбергиса эксперт в эфире LRT.

Тем не менее не все осудили отпуск главы литовского МИД. Экс-премьер Литвы, лидер демократической партии сейма Саулюс Сквернялис подчеркнул в эфире, что государство не должно рушиться из-за отсутствия одного чиновника.

Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил о передаче правительству России и администрации президента проект ответных мер на запрет Литвой транзита товаров через свою территорию. Глава региона Антон Алиханов предложил три способа для решения вопроса.

18 июня Литва прекратила транзит в Калининград товаров, попавших под санкции Европейского союза (ЕС). Глава Калининградской области Антон Алиханов уточнил, что под санкции попали от 40 до 50 процентов номенклатуры грузов, в том числе строительные материалы, цемент и металлы.