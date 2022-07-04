Литва сообщила о начале сокращения транзита в Калининград с апреля

Глава МИД Литвы Ландсбергис сообщил о начале сокращения транзита в Калининград с апреля

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что санкции Евросоюза (ЕС), на основании которых республика ограничивает транзит товаров в Калининград, были приняты в апреле. Он отметил, что страна тогда же и начала их исполнять. Об этом сообщает ТСН.

Глава ведомства подчеркнул, что тогда же Литва дала все объяснения и начала сокращать транзитный поток в Калининградскую область.

Министр добавил, что власти страны не вводили данные ограничения самостоятельно, а лишь следовали решению Евросоюза. «Мы часть ЕС, и это европейские санкции. Поэтому мы только одна из стран, которая имплементирует эти санкции. И поскольку мы являемся объединением и государством, имеющим правовую основу, если это закон, мы должны его выполнять», — сказал он.

Ранее Bloomberg сообщил, что очередной пакет санкций Европейского союза будет предполагать изменения в отношении уже одобренных ограничений, в том числе вероятна коррекция правил, связанных с транзитом товаров в Калининград.

Официальная Москва 30 июня заявляла, что готова ожидать решения Еврокомиссии по поводу правил обращения с товарами, попавшими под запрет на транзит в Калининград. Скорую публикацию такого документа тогда же анонсировал Вильнюс.