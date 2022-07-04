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69-я параллель

Появились детали спасения выживавшего 10 дней в тайге россиянина

Экипаж Ми-8 рассказал, что нашел выжившего после крушения Ан-2 на бывшей метеостанции

Фото: Telegram-канал «Полярные авиалинии»

Павла Кривошапкина, 10 дней выживавшего в якутской тайге после крушения самолета Ан-2, нашли на территории бывшей метеостанции. Новые детали спасения россиянина появились из рассказа членов экипажа обнаружившего его вертолета Ми-8. Их слова передает пресс-служба компании «Полярные авиалинии» в своем Telegram-канале.

По словам командира вертолета Александра Евсеева, сигнал о похожем на обломки самолета объекте подали спасатели, также находившиеся на борту Ми-8. Совершивший жесткую посадку Ан-2 заметили на склоне горы на высоте около 1000 метров. Экипаж высадил спасателей на месте крушения и решил сделать круг вдоль близлежащего озера. Командир судна отметил, что раньше в этом месте находилась метеостанция, от которой остались два дома, используемые для привалов охотниками и рыбаками. Пролетая в этом районе на малой высоте, экипаж заметил «что-то оранжевое», а потом уже человека.

«Сели у домиков, вышел мужчина. Как выяснилось, это был Кривошапкин. Предложили воду и чай, но он отказался и попросил закурить. Рассказал, что почти двое суток спускался с горы», — вспоминает второй пилот Григорий Иванов.

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4 июня глава Якутии Айсен Николаев наградил экипаж Ми-8 за профессионализм при проведении поисково-спасательных мероприятий.

Ранее Кривошапкин рассказал, что самостоятельно выбрался из кабины упавшего в тайге самолета и направился к озеру, где обнаружил пустой рыбацкий домик. Там он нашел еду, которая помогла ему продержаться все это время.

О пропаже самолета Ан-2 компании «Полярные авиалинии» стало известно 21 июня. Борт выполнял рейс по доставке продуктов и инструментов для геологов, работающих на прииске. 1 июня обломки воздушного судна нашли на склоне горы в Кобяйском улусе.

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Константин Лысяков
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