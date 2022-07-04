Названа сумма восстановления Украины с помощью России

Премьер Украины: для восстановления страны с помощью активов России потребуется $750 млрд

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль оценил восстановление страны после военных действий на сумму 750 миллиардов долларов. Финансировать план, по его мнению, потребуется с помощью конфискованных активов России. Его слова приводит РИА Новости.



«Кто должен заплатить за план восстановления, который уже сейчас оценивается в 750 миллиардов долларов? Мы считаем, что ключевым источником восстановления должны быть конфискованные активы РФ и российских олигархов», — рассказал он.



«Замороженные активы РФ, по разным оценкам, составляют от 300 до 500 миллиардов долларов», — такие цифры назвал Шмыгаль, говоря о необходимости направить Украине заблокированные по всему миру средства России. По его словам, другими источниками восстановления могут стать гранты и льготные кредиты международных финансовых организаций и стран-партнеров, инвестиции, а также непосредственно бюджет страны.



На фоне происходящего на Украине ряд западных стран заблокировал активы России, а некоторые из них решились на более радикальные меры. Так, власти Великобритании рассматривают возможность конфискации замороженных российских активов для последующей передачи их Киеву. Британия действует по примеру Канады, где был поддержан законопроект, позволяющий правительству конфисковывать замороженные активы россиян, находящихся под санкциями, и распоряжаться ими.



По данным Еврокомиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса, на конец мая Европейский союз временно заблокировал около 23 миллиардов евро (1,34 триллиона рублей), принадлежащих Центробанку России. В конце апреля глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что общий объем замороженных западными странами резервов ЦБ составил около 300 миллиардов долларов (16,7 триллиона рублей).