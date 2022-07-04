Рогозин назвал сроки запуска ракеты «Ангара-А5»

Гендиректор «Роскосмоса» Рогозин: запуск ракеты «Ангара-А5» может состояться в 2022 году

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что запуск легкой ракеты «Ангара-А1.2» состоится в текущем году, а старт тяжелой «Ангары-А5» может пройти либо в конце 2022-го, либо в начале 2023-го. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, тяжелая ракета уже изготовлена и находится на космодроме Плесецк. Легкую также планируется отправить на космодром в ближайшее время.

Рогозин подчеркнул, что производство новой ракеты не будут полностью переводить на омское ПО «Полет» и закрывать для этого площадку Центра Хруничева в Москве. «Омск и так уже работает на полную мощность. У нас там аншлаг в Омске. Поэтому Москву мы сохраняем», — сказал он.

В апреле легкая ракета «Ангара-1.2» со спутником в интересах Минобороны России стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области. Соответствующее видео опубликовал «Роскосмос». По данным портала NASASpaceFlight.com, на «Ангара-1.2» запустили радиолокационный спутник «Космос-2555».