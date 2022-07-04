Сбросившая 35 килограммов актриса показала фигуру в купальнике

Сбросившая 35 килограммов актриса Ребел Уилсон показала фигуру в розовом купальнике

Австралийская актриса Ребел Уилсон, которая сбросила более 35 килограммов, показала фигуру в купальнике и порадовала фанатов. Соответствующее фото и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

42-летняя знаменитость поделилась снимками с отдыха в одном из отелей Турции. Звезда сфотографировалась с собранными в пучок волосами напротив бассейна в слитном купальном костюме розового цвета с ассиметричным верхом и белом парео, повязанном на бедрах. Ее образ дополнили солнцезащитные очки.

В описании к посту Уилсон призналась, что за границей поправилась на три килограмма, однако ее не беспокоит данный факт. «Не корите себя за еду! Вы больше, чем ваш вес, внешность не определяет человека!» — заявила австралийка подписчикам под публикацией, которая набрала 231 тысячу лайков.

Поклонники восхитились внешним видом актрисы в комментариях под изображением. «Ты права и выглядишь потрясно», «Лишние килограммы никак на тебе не отразились», «Самая лучшая», «Просто красотка», «Самая красивая актриса», «Обожаю тебя, Ребел!», «Огонь», — высказывались фанаты.

В мае Ребел Уилсон объяснила свое стремление похудеть. В интервью журналу People актриса рассказала, что желание стать стройнее появилось у нее в 2019 году после посещения врача, который должен был провести ей заморозку яйцеклеток. По словам знаменитости, медик осмотрел ее и порекомендовал избавиться от лишнего веса, поскольку от этого зависела успешность проведения данной процедуры.