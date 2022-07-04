Рогозин показал эскиз РОСС

Рогозин показал эскиз Российской орбитальной служебной станции

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин показал, как будет выглядеть Российская орбитальная служебная станция (РОСС), которая должна прийти на смену Международной космической станции (МКС). Эскиз он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Так видят наши конструкторы в эскизном проекте облик Российской орбитальной служебной станции (РОСС) с "припаркованными" к ней новыми пилотируемыми кораблями, работа над которыми идет в Ракетно-космической корпорации "Энергия"», — написал он.

Рогозин отметил, что для перемещения РОСС или ее отдельных модулей на другие орбиты будут использовать межпланетный ядерный буксир «Зевс», работа над которым идет на предприятиях «Роскосмоса» и госкорпорации «Росатом».

В июне Рогозин сообщил, что в рамках проектирования РОСС ведутся работы, которые предполагают использование отработавших элементов станции для создания новых.

Тогда же глава «Роскосмоса» рассказал, что РОСС создадут на высокоширотной орбите с наклонением, которое будет идеальным для наблюдения за Землей.

Синдром отмены: Россия



