Турецкая таможня подтвердила задержание российского судна

В турецкой таможне подтвердили задержание российского судна с якобы украинским зерном

Турецкая таможня подтвердила РИА Новости задержание российского корабля, который якобы перевозил украинское зерно.

«Был запрос, ведется расследование. Это все, что я вам сейчас могу сказать», — сказал сотрудник ведомства на условиях анонимности. По его словам, конкретные решения по судьбе сухогруза турецкими властями пока не приняты.

Ранее таможня в турецком порту Карасу не стала подтверждать или опровергать сообщение о задержании российского грузового судна, якобы перевозившего украинское зерно. На вопрос, проводилось ли задержание какого-либо судна недавно, представитель таможни ответил, что «ему ничего об этом не известно».

О том, что российское судно с якобы украинским зерном задержали в Турции, сообщил ранее посол Украины Василий Боднар. По его словам, в настоящий момент судно стоит у входа в порт. Дипломат добавил, что судьба судна будет решена на совещании следователей в понедельник, 4 июля.

Перед этим стало известно о том, что Украина попросила Турцию задержать и арестовать судно под флагом России. Украинская сторона заявила, что на борту якобы находится около 4,5 тысячи тонн украинского зерна.

Западные страны неоднократно обвиняли Россию в препятствовании вывозу украинского зерна и провоцировании его дефицита на мировом рынке. Москва, в свою очередь, отвергает все обвинения и настаивает, что не мешает вывозу пшеницы из украинских портов.

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