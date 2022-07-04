Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Турецкая таможня подтвердила задержание российского судна

В турецкой таможне подтвердили задержание российского судна с якобы украинским зерном

Фото: Yoruk Isik / Reuters

Турецкая таможня подтвердила РИА Новости задержание российского корабля, который якобы перевозил украинское зерно.

«Был запрос, ведется расследование. Это все, что я вам сейчас могу сказать», — сказал сотрудник ведомства на условиях анонимности. По его словам, конкретные решения по судьбе сухогруза турецкими властями пока не приняты.

Ранее таможня в турецком порту Карасу не стала подтверждать или опровергать сообщение о задержании российского грузового судна, якобы перевозившего украинское зерно. На вопрос, проводилось ли задержание какого-либо судна недавно, представитель таможни ответил, что «ему ничего об этом не известно».

О том, что российское судно с якобы украинским зерном задержали в Турции, сообщил ранее посол Украины Василий Боднар. По его словам, в настоящий момент судно стоит у входа в порт. Дипломат добавил, что судьба судна будет решена на совещании следователей в понедельник, 4 июля.

Перед этим стало известно о том, что Украина попросила Турцию задержать и арестовать судно под флагом России. Украинская сторона заявила, что на борту якобы находится около 4,5 тысячи тонн украинского зерна.

Западные страны неоднократно обвиняли Россию в препятствовании вывозу украинского зерна и провоцировании его дефицита на мировом рынке. Москва, в свою очередь, отвергает все обвинения и настаивает, что не мешает вывозу пшеницы из украинских портов.

Здесь и сейчас


Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Киев признал отход украинских войск из Лисичанска
Москвичам рассказали о перспективах развития ТиНАО
Кадыров пообещал неизбежную «дешайтанизацию» Украины
Литва сообщила о начале сокращения транзита в Калининград с апреля
Несколько человек погибли при стрельбе в торговом центре Копенгагена
Стилист назвал самые сексуальные тренды мужской моды 2023 года
Командир полка «Ахмат» раскрыл тактику в боях за Лисичанск
Белый Дом ответил на упреки Безоса
Турецкая таможня подтвердила задержание российского судна
Австралия передаст Украине новое вооружение
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.