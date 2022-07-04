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Раскрыто число погибших при стрельбе в торговом центре Копенгагена

Reuters: полиция сообщила о 3 погибших в результате стрельбы в торговом центре Копенгагена

Фото: Annegter Hilse / Reuters

Три человека погибли, еще трое находятся в критическом состоянии в результате стрельбы в торговом центре в Копенгагене. Такое число раскрыл глава полиции датской столицы, сообщает Reuters.

Общее число пострадавших не уточняется.

Ранее глава полиции Серен Томассен сообщал, что в результате стрельбы погибли несколько человек, не уточнив точное количество жертв. Подозреваемым стал 22-летний датчанин, мотивы которого на данный момент неизвестны. При этом сотрудники правоохранительных органов не исключают террористического характера стрельбы.

Об инциденте сообщалось в воскресенье, 3 июля. В результате стрельбы несколько человек получили ранения. Очевидцы заявляли, что слышали три выстрела.

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Марина Совина
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