Раскрыто число погибших при стрельбе в торговом центре Копенгагена

Reuters: полиция сообщила о 3 погибших в результате стрельбы в торговом центре Копенгагена

Три человека погибли, еще трое находятся в критическом состоянии в результате стрельбы в торговом центре в Копенгагене. Такое число раскрыл глава полиции датской столицы, сообщает Reuters.

Общее число пострадавших не уточняется.

Ранее глава полиции Серен Томассен сообщал, что в результате стрельбы погибли несколько человек, не уточнив точное количество жертв. Подозреваемым стал 22-летний датчанин, мотивы которого на данный момент неизвестны. При этом сотрудники правоохранительных органов не исключают террористического характера стрельбы.

Об инциденте сообщалось в воскресенье, 3 июля. В результате стрельбы несколько человек получили ранения. Очевидцы заявляли, что слышали три выстрела.