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Российскому углю поставили цель

Минэнерго России поставило цель к 2050 году занимать 25 процентов мирового рынка угля

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Министерство энергетики поставило для России цель к 2050 году занимать 25 процентов мирового рынка угля и остаться в тройке крупнейших экспортеров, сказал глава департамента угольной промышленности Минэнерго Петр Бобылев, передает РИА Новости.

На мировом рынке угля Россию опережает только Австралия и Индонезия. Доля России в настоящее время составляет 18 процентов.

Эмбарго ЕС на уголь из России вступит в силу с августа 2022 года. Его импорт в Европу на данный момент достигает восьми миллиардов евро в год. Постпред России при Европейском союзе Владимир Чижов сказал, что эмбарго ЕС на импорт угля несильно ударит по экономике России.

Однако российские поставщики угля могут столкнуться со сложностями при переориентации экспорта на азиатские рынки, полагают эксперты. Страна рискует потерять часть экспорта из-за логистических трудностей — речь идет об объеме около 30 миллионов тонн. Даже если логистические препятствия будут устранены, спрос в Азии, если исключить Китай, не гарантирован, полагают аналитики.

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Платон Щукин
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