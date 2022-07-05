Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В России заявили об активизации реваншистских устремлений Японии

Патрушев заявил, что Япония активизирует реваншистские устремления в отношении Курил
Николай Патрушев

Николай Патрушев. Фото: MFA Russia/ Globallookpress.com

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Япония активизирует реваншистские устремления в отношении Курил за счет создания новых военных блоков. Его слова приводит ТАСС.

«Обстановка в пограничной сфере на территории Дальневосточного округа формируется в условиях наращивания США и их союзниками военного присутствия в Арктическом и Азиатско-Тихоокеанском регионах», — указал политик в ходе совещания по вопросам национальной безопасности в Дальневосточном федеральном округе.

Материалы по теме:
«Отношения с Японией будут только хуже» Новый премьер Японии — мастер политических интриг. Как он собирается забрать Курилы у России?
«Отношения с Японией будут только хуже»Новый премьер Японии — мастер политических интриг. Как он собирается забрать Курилы у России?
24 сентября 2020
«Они могли стоить Ельцину политической карьеры» 75 лет назад Курилы вошли в СССР. Как Россия объявила острова своими и чуть не потеряла их в 90-е?
«Они могли стоить Ельцину политической карьеры»75 лет назад Курилы вошли в СССР. Как Россия объявила острова своими и чуть не потеряла их в 90-е?
2 февраля 2021

Ранее стало известно, что Япония впервые с 2003 года официально обозначила российские южные Курилы незаконно оккупированными северными территориями. Такой термин был упомянут в представленной правительству «Синей книге по дипломатии» МИД страны.

В марте Россия отказалась продолжать переговоры по мирному договору с Японией, соответствующее решение было принято в ответ на недружественные действия Токио и введение односторонних санкций, заявило Министерство иностранных дел.

После этого генеральный секретарь кабмина Японии Хирокадзу Мацуно обвинил Москву в том, что она перекладывает ответственность за ухудшение японско-российских отношений на Токио.

Россия и Япония не могут заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны из-за территориального спора вокруг южной части Курил. Токио считает острова Итуруп, Кунашир, Шикотан, а также группу островов Хабомаи своими «северными территориями», в то время как Москва не признает факта территориального спора.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Германии предрекли Европе борьбу за распределение газа
Российский губернатор показал кадры из обстрелянных приграничных территорий
Психолог сравнила прикосновения с сексом
Разорвавший контракт с клубом КХЛ финн описал отношение к России
Девушка устроилась на работу в кафе и оказалась в тайном борделе
В России заявили об активизации реваншистских устремлений Японии
Лавров обвинил Запад в давлении на СМИ
Раскрыто место отдыха российских звезд на территории Новой Москвы
Патрушев призвал ограничить иностранное участие в важных для энергетики проектах
Россиянка отдохнула на Мертвом море и восхитилась его оздоровительным эффектом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.