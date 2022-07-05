Власти российского региона отреагировали на народный сход после массовой драки

Губернатор Мурманской области Чибис заявил, что держит ситуацию в Ковдоре на контроле

Глава Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что держит на личном контроле ситуацию в Ковдоре. Об этом губернатор заявил в эфире ГТРК «Мурман».

Таким образом власти российского региона отреагировали на народный сход, который горожане устроили в ночь на 5 июля после массовой драки с приезжими в одном из кафе города.

«Правоохранительные органы все свои задачи четко отрабатывают. Все те, кто нарушил закон, безусловно, будут наказаны. Все выводы будут сделаны», — заявил Чибис.

По его словам, все зачинщики драки уже установлены, а полиция ведет расследование уголовного дела. Глава региона также отметил, что в городе для взаимодействия с силовиками находится его заместитель.

В ночь на 4 июля в Ковдоре произошла массовая драка с участием порядка 20 человек. Причиной послужил конфликт между охраной местного кафе и одним из гостей, которого не пропустили в заведение в компании несовершеннолетней девушки. Посетитель разозлился, вернулся в компании знакомых и начал бить охранников, которые также позвали подмогу. В результате конфликт переместился на парковку местного торгового центра. В происшествии пострадали четыре человека, одним из которых оказался 16-летний подросток.

По сообщениям жителей, в драке могли принимать участие приезжие, однако точной информации о национальностях ее участников в полиции не сообщают.

Ранее в Верхней Пышме под Екатеринбургом несколько десятков россиян, возмущенных поведением цыган, пришли к ним в табор, чтобы «разобраться». Местные жители обвинили приезжих в вымогательствах, а также в нападениях на детей.