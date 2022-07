Названа неожиданная причина жировой болезни печени

Гастроэнтеролог Шах назвала злоупотребление углеводами причиной жировой болезни печени

Диета с высоким содержанием углеводов тесно связана с неалкогольной жировой болезнью печени (НАЖБП), заявила врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Дипа Шах. Об этом она рассказала в беседе с изданием Eat This, Not That!

Специалистка объяснила, что углеводы могут превратиться в триглицериды, которые откладываются в жировой ткани и печени про запас. «Резистентность к инсулину может спровоцировать повышение уровня триглицеридов и увеличение поглощения жирных кислот печенью, что в конечном итоге может вызвать НАЖБП», — добавила она.

Среди других неожиданных причин неалкогольной жировой болезни печени Шах назвала сахарный диабет второго типа и избыточный вес, который наблюдается у подавляющего большинства пациентов с этим диагнозом.

Также, по словам медика, спровоцировать развитие патологии печени может метаболический синдром — опасное состояние, вызванное целым комплексом отклонений, среди которых — увеличение массы висцерального жира, повышенный уровень холестерина, триглицеридов и сахара в крови, инсулинорезистентность и гипертония. «Хотя проблемы со здоровьем может вызвать каждый из компонентов метаболического синдрома, их комбинация значительно увеличивает риск возникновения заболеваний почек и печени (включая неалкогольную жировую болезнь), сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инфаркта и инсульта, диабета», — подытожила Шах.

