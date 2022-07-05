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В США заявили о крупнейшем кризисе здравоохранения

В Университете Тафтса выявили хорошее здоровье менее чем у семи процентов американцев

Фото: Jochen Tack / Globallookpress.com

Менее семи процентов взрослого населения США имеют хорошее кардиометаболическое здоровье, что является крупнейшим кризисом в области здравоохранения. Об этом заявили специалисты Университета Тафтса, которые опубликовали статью в журнале Journal of the American College of Cardiology. Кратко о результатах исследования сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!

Ученые оценили состояние здоровья жителей США по пяти показателям: уровень артериального давления, сахара в крови, холестерина, наличие избыточного веса (ожирения) и сердечно-сосудистых состояний (инфаркт, инсульт и другое). В выборку вошли 55 тысяч человек в возрасте 20 лет и старше.

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Оказалось, что в 2017-2018 годы только у 6,8 процента взрослых американцев все пять показателей достигали оптимальных значений. С 1999 по 2018 год у населения наблюдалось значительное ухудшение уровня глюкозы и избыточный вес: если изначально один из трех взрослых не страдал ожирением, то к 2018 году это соотношение уменьшилось до одного из четырех. Аналогично, если в 1999 году преддиабетическим состоянием или диабетом страдали только двое из пяти человек, то в 2018-м доля заболеваемости составила 60 процентов.

Исследователи также выявили большие различия в состоянии здоровья между людьми разного пола, возраста, расы, этнической принадлежности и уровня образования. Например, у взрослых с низким уровнем образования вероятность оптимального кардиометаболического здоровья была в два раза ниже, чем у взрослых с более высоким уровнем образования, а у американцев мексиканского происхождения этот показатель составлял одну треть от оптимального уровня по сравнению с белыми взрослыми неиспаноязычного происхождения.

По словам специалистов, такие результаты указывают на необходимость полной перестройки систем здравоохранения, питания и городской среды: нужны стимулы и субсидии, чтобы сделать здоровую пищу более доступной, потребителей необходимо приучать к здоровому питанию, а частный сектор должен участвовать в создании продовольственной системы, способствующей здоровью вне зависимости от расы, этносов и пола.

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Александр Еникеев
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