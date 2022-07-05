Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Динозавры оказались способны спокойно пережить морозы

Science Advances: триасовые динозавры оказались способны спокойно пережить морозы

Фото: Lucas George Wendt / Unsplash

Команда международных ученых из Нанкинского института геологии и палеонтологии (NIGPAS), Саутгемптонского университета, Смитсоновского института и Политехнического института Ренсселера подвергла сомнению теплолюбивость динозавров и доказала, что они были способны спокойно пережить морозы. Выводы работы опубликованы в журнале Science Advances.

В ходе исследования специалисты изучили следы динозавров на фрагментах скал в Джунгарской котловине на северо-западе Китая, которые были сформированы льдом. До широко известного массового вымирания динозавров, связанного с попаданием в Землю метеорита и последующей глобальной зимы, существовало еще одно, триасово-юрское вымирание, произошедшее 202 миллиона лет назад. В результате него погибло большое количество крупных рептилий, которые расчистили путь для других динозавров.

Материалы по теме:
Вздулось и забурлило Доказано спонтанное возникновение всего живого
Вздулось и забурлилоДоказано спонтанное возникновение всего живого
7 марта 2017
Ватные капли Зарождение жизни объяснили без участия бога
Ватные каплиЗарождение жизни объяснили без участия бога
2 мая 2017

Именно триасовые динозавры спокойно переживали экстремальные холодные условия и, более того, в основном обитали в полярных зонах. Рептилии, привыкшие жить в холодном климате на полюсах, смогли затем распространиться на основные части континента, где со временем тоже стало достаточно холодно для крупных динозавров.

В июне стало известно, что на доисторическом кладбище динозавров Vectis Formation на острове Уайт обнаружили останки нового вида спинозавров, которые были самыми крупными представителями древних рептилий.

Синдром отмены: Россия
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Апазиди
Обсудить
Последние новости
В Брянской области сообщили об артобстреле со стороны ВСУ
Психолог рассказал об опасности трудоголизма
«Барселона» нацелилась на Роналду
Алиханов отреагировал на заявления о калининградском транзите для обхода санкций
Директора компании-подрядчика «Газпрома» нашли мертвым в элитном коттедже
Российские власти вернулись к идее запретить договоры с привязкой к валюте
Джеймс Кэмерон допустил отказ от участия в создании последних частей «Аватара»
Российские военнослужащие рассказали о пытках в украинском плену
Си Цзиньпин отказался посетить Россию в ответ на приглашение Путина
Туристический автобус в Турции попал в смертельное ДТП
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.