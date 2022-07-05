Зеленский обвинил Приднестровье в «мелких провокациях»

Президент Украины Зеленский обвинил ПМР в «мелких провокациях»

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил непризнанную Приднестровскую Молдавскую республику (ПМР) в провокациях. Об этом он заявил во время своего онлайн-выступления на правительственном круглом столе The Economist «Антитезы, трансформации, достижения в меняющемся мире», пишет РИА Новости.

По словам Зеленского, со стороны Приднестровья фиксируются провокации, однако их украинские власти расценивают как мелкие.

Ранее украинский лидер сообщил о готовности ответить ударом на гипотетическую угрозу со стороны ПМР, где размещены российские миротворцы. Позднее президент Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что Киев и Кишинев целенаправленно создают вокруг ПМР образ агрессора, и назвал провокационными обвинения в подготовке военного удара по территории Украины.