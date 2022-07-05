У сети «Вкусно — и точка» заметили «болезнь российского бизнеса»

Маркетолог Григорьев назвал проблемы «Вкусно — и точка» болезнью российского бизнеса

Проблемы сети «Вкусно — и точка» после ребрендинга могут быть связаны с типичной болезнью российского бизнеса: качество обслуживания падает после яркого открытия, заявил в разговоре с «Лентой.ру» член совета Гильдии маркетологов Николай Григорьев. Он добавил, что в таком случае перспективы у сети довольно печальные.

Посетительница одного из ресторанов сети быстрого питания «Вкусно — и точка» в Москве пожаловалась, что обнаружила плесень на своем бургере. Также в сети появлялись сообщения о просроченных соусах, отсутствии некоторых ингредиентов в блюдах и о птицах, поедающих булки для бургеров.

Болезнь российского бизнеса

«Если все описанное правда, а не происки конкурентов или раздутый хайп, то вынужден констатировать, что мы наблюдаем обычное заболевание российского бизнеса, — считает Григорьев. — Сразу после открытия заведение показывает блеск и красоту, а потом начинает скатываться, менеджмент оказывается неспособен удержать необходимый уровень. Перспективы в таком случае достаточно печальные».

Маркетолог напомнил о проекте бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова по продвижению сети питания, продававшей пирожки. В бренд были вложены огромные деньги, но сегодня никто даже не помнит его названия.

Деньги были вложены бешеные, но потом они просто куда-то испарились. Заведениям выделялись лучшие торговые площади, пара точек была на Арбате. Но все исчезло, сейчас об этом проекте никто даже не помнит Николай Григорьев маркетолог

Особенностью сети «Макдоналдс», по мнению Григорьева, является то, что рестораны можно встретить практически в любой точке мира. И в любой стране, в независимости от особенностей менталитета, других нюансов, посетителю предложат самое качественное обслуживание.

«"Макндоналдс" есть и в Африке, и в Индии, в любой культуре с любыми людьми он будет работать как швейцарские часы. Бренд просто приходит в страну, выстраивает механизм и через какое-то время он начинает крутиться самостоятельно, везде на одном высоком уровне. К сожалению, у нас все иначе», — сказал Григорьев.

Особенности национального бизнеса

Маркетолог объяснил, что проблемы в России начинаются одновременно с необходимостью масштабировать бизнес, который на старте может быть даже самым удачным и перспективным.

Мы можем придумать гениальный гаджет, не имеющий аналогов в мире, но как только встанет вопрос о том, что его нужно выпускать каждый день в количестве миллиона штук, да еще и на десяти разных заводах, тут же начинается брак и общее снижение качества. То же, возможно, происходит и в случае «Вкусно и точка» Николай Григорьев маркетолог

Он обратил внимание на то, что «Макдоналдс» в России всегда придерживался самых высоких стандартов качества: весь персонал проходил качественное обучение, работа сети была доведена до автоматизма. Но, если теперь качество, действительно, пошло вниз, значит, речь идет о проблемах в руководстве обновленных ресторанов.

«Дисциплина падает, соответственно, падает и качество. Может, где-то пытаются купить продукты подешевле, может, не проверяют качество поставленных товаров. Это естественным образом будет разлагать любую компанию. В случае, если все эти недоработки не выжгут каленым железом, если акционеры не отреагируют немедленно, печальное будущее сети гарантировано», — предположил Григорьев.

Мрачные перспективы

Григорьев объяснил, что падение компании всегда идет по кругу: сначала люди начинают реже ходить в заведение, затем, чтобы удержать прибыль, компания урезает расходы, что, в свою очередь, сказывается на качестве.

«Договариваются, например, с изготовителями котлет о том, чтобы купить мясо похуже, но подешевле. Салаты не свежие, а позавчерашние, со скидкой. Люди начинают заходить еще меньше, а компании снова нужно снижать себестоимость: реже убирать в туалетах, снижать количество сотрудников, заработную плату, что демотивирует персонал. Все это достаточно грустная, скучная и вязкая история», — резюмировал эксперт.

Такие круги спускаются по спирали и ведут к корпоративной гибели. Конечно, не обязательно все закончится именно так. Может, завтра хозяин начнет лично объезжать случайные точки и качество восстановится Николай Григорьев маркетолог

Григорьев также обратил внимание на проблемы маркетинговой и пиар-кампании сети. Он призвал специалистов отрабатывать все негативные истории, появляющиеся в СМИ и разбираться в причинах происшествий.

«Макдоналдс» объявил об окончательном уходе с российского рынка в мае. Бизнес компании в России выкупил предприниматель из Новокузнецка Александр Говор. Открытие отечественного преемника «Макдоналдса» состоялось 12 июня, сеть переименовали во «Вкусно — и точка».