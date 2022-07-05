Нурмагомедов представил бой Махачева и Оливейры

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов заявил, что Ислам Махачев победит Чарльза Оливейру

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов представил возможный поединок между соотечественником Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой. Об этом сообщает MMA Fighting.

33-летний россиянин отметил, что не видит проблемы в том, что потенциальная схватка пройдет в Бразилии, на родине Оливейры. Он подчеркнул, что решение должны принять в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

Экс-чемпион промоушена заявил, что Махачев сможет одолеть Оливейру, используя один из козырей бразильца — навыки джиу-джитсу. «Я верю, что Ислам финиширует его в партере», — отметил он.

Ранее бывший чемпион UFC Оливейра заявил, что намерен финишировать Махачева, а после этого вызвать на поединок самого Нурмагомедова. Россиянин завершил карьеру после успешной защиты титула в поединке с Джастином Гейджи в октябре 2020-го.

Махачев одержал десять побед подряд в рамках UFC. В последнем поединке он нокаутировал Бобби Грина из США.