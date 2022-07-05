В Госдуме оценили новое название территории вблизи посольства Британии в Москве

Белик посчитал правильным переименование территории вблизи посольства Британии в Москве

Решение о присвоении нового названия территории вблизи посольства Великобритании в Москве можно считать правильным и символичным. Таким образом оценил переименование части столицы возле британского диппредставительства в «Площадь ЛНР» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, передают «Известия».

Он уточнил, что это правильно — называть улицы около посольств стран, которые проводят антироссийскую политику, в честь территорий, которые защищает и освобождает Россия. Белик добавил, что «символизм» заключается еще и в том, что Британия была в числе тех, кто на протяжении восьми лет не реагировал на происходящее в Донбассе и «лицемерно делал вид, что ничего не происходит».

Теперь площадь, названная в честь ЛНР, станет напоминаем того, как коллективный Запад не хотел замечать все происходящее на Украине, сказал политик. В заключение Белик понадеялся, что «новые успехи страны, ее новые победы будут также закреплены и увековечены в названиях улиц и площадей».

О том, что в Москве территорию около посольства Великобритании переименовали в площадь ЛНР, стало известно ранее во вторник, 5 июля. Постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин. В мэрии уточнили, что переименованный участок расположен в районе Арбата вдоль Смоленской набережной. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что в Кремле поддерживают идею с переименованием.

22 июня территории возле посольства США в Москве присвоили название «Площадь ДНР». За новое название улицы на сайте проекта «Активный гражданин» проголосовали 45 процентов участников.