Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Госдуме оценили новое название территории вблизи посольства Британии в Москве

Белик посчитал правильным переименование территории вблизи посольства Британии в Москве
Дмитрий Белик

Дмитрий Белик. Фото: Пресс-служба Государственной Думы РФ / РИА Новости

Решение о присвоении нового названия территории вблизи посольства Великобритании в Москве можно считать правильным и символичным. Таким образом оценил переименование части столицы возле британского диппредставительства в «Площадь ЛНР» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, передают «Известия».

Он уточнил, что это правильно — называть улицы около посольств стран, которые проводят антироссийскую политику, в честь территорий, которые защищает и освобождает Россия. Белик добавил, что «символизм» заключается еще и в том, что Британия была в числе тех, кто на протяжении восьми лет не реагировал на происходящее в Донбассе и «лицемерно делал вид, что ничего не происходит».

Теперь площадь, названная в честь ЛНР, станет напоминаем того, как коллективный Запад не хотел замечать все происходящее на Украине, сказал политик. В заключение Белик понадеялся, что «новые успехи страны, ее новые победы будут также закреплены и увековечены в названиях улиц и площадей».

О том, что в Москве территорию около посольства Великобритании переименовали в площадь ЛНР, стало известно ранее во вторник, 5 июля. Постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин. В мэрии уточнили, что переименованный участок расположен в районе Арбата вдоль Смоленской набережной. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что в Кремле поддерживают идею с переименованием.

22 июня территории возле посольства США в Москве присвоили название «Площадь ДНР». За новое название улицы на сайте проекта «Активный гражданин» проголосовали 45 процентов участников.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Путин разрешил вводить ограничения по пополнению валютных счетов за рубежом
Число погибших при обрушении в кузбасской шахте увеличилось
Бывшего депутата Госдумы назначили замглавы Запорожской администрации
Российскую пару осудят за сексуальное насилие над дочерью в течение шести лет
Дочь российского бизнесмена села в Rolls-Royce и попала в ДТП
Экс-глава МИД Австрии подтвердила свой отъезд из-за угроз расправы
Россиянам раскрыли судьбу бренда KFC в стране
В Госдуме оценили новое название территории вблизи посольства Британии в Москве
Россиянам назвали способы защититься от слежки в сети
Россияне назвали сумму для «ремонта мечты»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.