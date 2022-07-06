Бывший игрок «Манчестер Сити» оценил изоляцию российского футбола

Тоголезский игрок Эммануэль Адебайор назвал изоляцию российского футбола несправедливостью

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» и «Манчестер Сити» Эммануэль Адебайор оценил изоляцию российского футбола. Об этом сообщает Sport24.

38-летний тоголезец отметил, что решение Международной федерации футбола (ФИФА), которое привело к изоляции клубов и сборных из России, можно назвать несправедливым.

Адебайор выступил за диалог ФИФА с Российским футбольным союзом для урегулирования ситуации. «Думаю, в какой-то момент вы сможете прийти к хорошему решению, которое освободит Россию от бана», — выразил надежду игрок.

В том же интервью Адебайор поделился историей о бывшем одноклубнике Андрее Аршавине. Тоголезский форвард вспомнил историю о том, как россиянин смотрел порно в перерыве матча.

Согласно решению ФИФА, российские клубы и сборные не могут принимать участия в международных соревнованиях. Сборная России, таким образом, лишилась возможности попасть на ЧМ-2022, который пройдет в Катаре.