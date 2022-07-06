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Разработан определяющий риск лейкемии анализ крови

Nature Medicine: разработан определяющий риск развития лейкемии анализ крови

Фото: Louis Reed / Unsplash

Команда ученых из Университета Эдинбурга и Университета Глазго разработала анализ крови, позволяющий определить риск развития лейкемии. Выводы работы описаны в журнале Nature Medicine.

В ходе исследования специалисты проанализировали образцы крови 83 пожилых людей, которые были получены в течение 12 лет. После чего полученные результаты загрузили в алгоритмы машинного обучения, чтобы выявить различные мутации с разной скоростью роста стволовых клеток крови. Оказалось, что специфические изменения дают преимущества в функционировании стволовых клеток у людей без лейкемии, что можно использовать для прогнозирования роста мутировавших клеток, влияющих на развитие лейкемии. В дальнейшем ученые хотят провести дополнительные исследования для подтверждения этих данных в более широкой выборке.

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В апреле специалисты заметили, что авокадо обладает антираковыми свойствами. Такой эффект достигается за счет подавления фермента, возбуждающего рост раковых клеток при лейкозе.

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Елена Апазиди
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