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Оценены шансы хоккеиста Федотова уехать в НХЛ после службы в армии

Военный эксперт Дандыкин заявил, что Иван Федотов сможет выступать в НХЛ после армии

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Военный эксперт Василий Дандыкин оценил шансы российского хоккеиста Ивана Федотова уехать в Национальную хоккейную лигу (НХЛ) после службы в армии. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По мнению эксперта, шансы на выступления в НХЛ хоккеист сохранил. Дандыкин отметил, что Федотову не грозит служба на секретных объектах, и, соответственно, ограничения на выезд из страны.

Он обратил внимание на то, что на подводных лодках служат исключительно контрактники. Эксперт также напомнил, что многие известные спортсмены имеют звания. В частности, лыжник Александр Большунов является капитаном Росгвардии.

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Ранее стало известно, что Федотов находится в военном госпитале при Минобороны. 4 июля сообщалось, что его отправили в учебную часть Военно-морского флота России, где он должен пробыть до сентября.

Ситуация с задержанием и последующим призывом Федотова развивалась на фоне недавнего заключения игроком контракта с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерс». Ранее голкипер выступал за ЦСКА.

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