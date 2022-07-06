Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

В США рассказали о «пугающем» советском истребителе

19FortyFive: истребитель-перехватчик МиГ-25 остается самым быстрым серийным самолетом

Фото: Shutterstock

Сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-25 (по кодификации НАТО: Foxbat) пугал западных военных. Разработанный в 1960-х годах МиГ-25 остается самым быстрым серийным самолетом, пишет обозреватель 19FortyFive Кристиан Орр.

«Из всех советских истребителей и перехватчиков времен холодной войны ни один по-настоящему не пугал западных стратегов и тактиков ВВС так, как Foxbat... по крайней мере, поначалу», — пишет издание.

Самолет стал ответом СССР на опытный американский бомбардировщик XB-70 Valkyrie. Перехватчик состоял на вооружении авиации войск противовоздушной обороны (ПВО). Максимальная скорость самолета составляла 3,2 числа Маха (3951 километр в час), но ее ограничили до 2,8 числа Маха. МиГ-25 получил силовую установку с двумя турбореактивными двигателями Р15Б-300.

Материалы по теме:
Гиперзвуковая гонка. Испытания ракет, конфликты и новые беспилотники: каким был 2021 год в мире оружия
Гиперзвуковая гонка.Испытания ракет, конфликты и новые беспилотники: каким был 2021 год в мире оружия
24 декабря 2021
«Кинжал», С-400 и Су-35: каким оружием Россия защищает границы?
«Кинжал», С-400 и Су-35:каким оружием Россия защищает границы?
25 февраля 2022

Отмечается, что МиГ-25, который разрабатывали для перехвата бомбардировщиков, использовали в качестве истребителя. В ходе войны в Персидском заливе МиГ-25 военно-воздушных сил Ирака сбил американский F/A-18 Hornet ракетой Р-40РД.

«МиГ-25 по сей день остается на ограниченном вооружении, а именно в Алжире и Сирии, что позволяет ему претендовать на звание самого быстрого пилотируемого серийного самолета, находящегося в эксплуатации», — пишет Орр.

В январе в публикации Sohu отметили, что российский перехватчик МиГ-31 обладает уникальными характеристиками.

Синдром отмены: Россия


Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
В Кремле высказались о возможной денонсации договора с Норвегией
Кремль заявил о крайне недружественной позиции Японии в отношении России
Кремль отреагировал на идею построить из Калининграда выделенную трассу в Россию
Премьер Ирландии прибыл на Украину для встречи с Зеленским
В США рассказали о «пугающем» советском истребителе
В Кремле ответили на вопрос о визите Папы Римского
Стрелявший из окна дома в Апрелевке мужчина попал на видео
Минобороны рассказало о воздушном бое российского Су-35 против украинского Су-25
Российские войска уничтожили шесть пунктов управления ВСУ
Кремль подтвердил встречу Путина с руководством Госдумы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.