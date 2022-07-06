В Совфеде посоветовали Норвегии прочитать договор о Шпицбергене

Сенатор Андрей Клишас посоветовал властям Норвегии прочитать договор о Шпицбергене

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас посоветовал властям Норвегии прочитать договор о Шпицбергене. Об этом он написал в своем Telegram.

«Пусть эти "дипломаты" прочитают сначала соглашения по Шпицбергену и найдут там что-то про право нарушить его под предлогом санкций. А то "российская провокация" может стать печальной реальностью для их марионеточного правительства», — заявил сенатор.

28 июня Норвегия отказалась пропустить грузы для российского шахтерского поселка Баренцбург на Шпицбергене через КПП «Стурскуг» на границе стран. Осло отклонил просьбу Москвы об исключении грузов из-под санкций.

После этого спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил обсудить вопрос о денонсации договора между Россией и Норвегией о разграничении морских пространств. Однако в норвежском МИД указали, что договор Норвегией нельзя денонсировать, поскольку он является бессрочным.

Шпицбергенский трактат был подписан 9 февраля 1920 года в Париже и определил международно-правовой статус архипелага. В 1947 году норвежский парламент признал, что СССР является государством, имеющим права на Шпицберген наряду с Норвегией.