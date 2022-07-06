Доктор Мясников ответил сомневающимся в его знаниях

Врач Мясников предложил сомневающимся в его знаниях зрителям написать ему

Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал сомнения зрителей в его знаниях и рекомендациях. Ответ на такие отзывы специалист разместил в своем Telegram-канале.

Доктор отметил, что обычно не читает комментарии в интернете к передачам «Доктор Мясников» и «О самом главном», которые он ведет. Однако, по словам Мясникова, ему попался на глаза отзыв, в котором зритель спрашивал, стоит ли доверять ему.

«И в самом деле: часто та инфо, что я вам даю, сильно отличается от общепринятой у нас. Так вот: если у вас есть сомнение по любому из постулатов, высказанному мной, то напишите. Я вам дам подробные ссылки на мировую научную литературу», — предложил врач, добавив, что «каждый грамм» медицинской информации у него «строго вымерен и имеет за собой обширную доказательную базу».

Ранее Мясников в эфире программы «О самом главном» рассказал, к какому опасному последствию может привести бесконтрольный прием кроверазжижающих препаратов. По словам доктора, такие медикаменты, в частности аспирин, могут вызывать кровотечение из носа.