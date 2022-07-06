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Министр по вакцинации стал новым главой минфина Британии

Экс-министр образования Британии Надим Захави стал главой минфина

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Бывший министр образования Великобритании Надим Захави (Nadhim Zahawi), назначен главой министерства финансов. Об этом говорится в заявлении Даунинг-стрит.

Королева Елизавета II уже утвердила назначение Захави на новую должность.

В июле 2019-го Захави был назначен министром промышленности в департаменте бизнеса, энергетики и промышленной стратегии (Industry at the Department for Business, Energy and Industrial Strategy) под руководством Бориса Джонсона, а в ноябре 2020 года получил дополнительные полномочия, став ответственным министром по программе вакцинации COVID-19.

Также чиновник сыграл ведущую роль в подготовке национального бизнеса к Брекситу (Brexit). 15 сентября 2021 года в ходе серии кадровых перестановок в том же правительстве получил портфель министра образования.

5 июля министр финансов Риши Сунак и министр здравоохранения Саджид Джавид подали в отставку из-за скандала, в котором фигурирует британский премьер Борис Джонсон и обвиняемый в сексуальных домогательствах экс-замглавы МИД Кристофер Пинчер.

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Марина Совина
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