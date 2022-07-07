В Башкирии отметили праздник Ивана Купалы

В Иглинском районе Башкирии прошел праздник Ивана Купалы

В Иглинском районе, Республика Башкортостан, прошел праздник Ивана Купалы. Об этом сообщает «Башинформ».

В мероприятии приняли участие около 40 творческих коллективов Иглинского района. Посетителей ждала многочасовая концертная программа с театрализованными представлениями, а также с хореографическими и вокальными номерами.

«Праздник Ивана Купала мы отмечаем больше 20 лет. Сначала он проходил только в Балтийском сельсовете, потом стал районным, а теперь приобрел масштаб республиканского мероприятия», — рассказала журналистам глава муниципального отдела культуры Лирида Абубакирова.

Также в рамках мероприятия представители диаспор региона приготовили национальные блюда. С заходом солнца состоялось шоу парашютистов.

6 июля сообщалось, что в Хабаровском крае в предстоящие выходные в рамках проекта «Отдыхаем в крае» в районах пройдут обрядовые праздники. Два из них связаны с рыболовством.