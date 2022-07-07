Оценена возможность масштабных отставок в ЕС и США

Политолог Кортунов заявил об ослаблении лидерства политиков Запада после отставки Джонсона

После отставки премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в странах Евросоюза (ЕС) и США может быть нарушен политический баланс, заявил в разговоре с «Лентой.ру» генеральный директор российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Он также оценил возможность масштабных отставок на Западе.

«Здесь общего правила нет, в каждой стране есть своя политическая динамика, свои циклы. Если говорить о Великобритании, то во многом Борис Джонсон — это уникальная фигура на британском политическом небосклоне, политик, склонный к неожиданным решениям, эпатажу. К тому же ему приходится разбираться с последствиями Брекзита. В Британии достаточно тяжелая экономическая ситуация, есть проблемы шотландского национализма, нерешенные проблемы Северной Ирландии», — сказал он.

При этом массовые уходы с должностей среди европейских политиков маловероятны. Однако очевидна тенденция ослабления политического лидерства на Западе, утверждает политолог.

«Например, парламентские выборы во Франции закончились не так, как надеялся [президент страны Эммануэль] Макрон. Прогнозы говорят, что на промежуточных выборах в Конгресс США демократы тоже потерпят поражение. [Президент США Джо] Байден будет слабее, чем сегодня. Есть трудности у канцлера [Германии Олафа] Шольца. Это не значит, что они все подадут в отставку, но, наверное, в ближайшие годы мы будем наблюдать ситуацию, когда в нескольких странах у власти будут находиться очень слабые политические коалиции», — объяснил Андрей Кортунов.

Чтобы ситуация изменилась, должен пройти определенный временной цикл. В некоторых случаях может понадобиться смена поколений политических лидеров, считает политолог.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подал в отставку 7 июля. Он покинул свое кресло на фоне ухода с должностей более полусотни членов британского кабинета министров. Это стало реакцией на сексуальный скандал с заместителем координатора парламентской фракции Консервативной партии Великобритании Крисом Пинчером. Двое мужчин обвинили его в домогательствах. Претензия к Джонсону заключалась в том, что он знал о поведении Пинчера, но назначил его на правительственную должность.