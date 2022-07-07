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Cносящий дорожные ограждения на машины ливень в Москве сняли на видео

В Москве на «Октябрьской» ливень снес дорожные ограждения на проезжую часть

Сильнейший ливень в Москве снес дорожные ограждения в районе станции метро «Октябрьская» прямо на проезжую часть. Снятое очевидцами видео опубликовал Telegram-канал «Москвач. Новости Москвы».

На кадрах видно, как во время грозы потоки воды сносят ограждения прямо под колеса едущих по проезжей части автомобилей. Это создает помехи для водителей, которым приходится сбавлять скорость или останавливаться.

Вечером 7 июля на Москву обрушилась гроза с ливнем и сильным ветром, в результате которой пострадали люди. Кроме того, известно о десятках деревьях, упавших на машины.

По сообщениям синоптиков, в ближайшее время ветер в Москве будет достигать 23 метров в секунду. Ожидается выпадение до 22 миллиметров осадков.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в июле москвичей ожидает неоднородная погода. В течение месяца жара и прохлада будут чередоваться.

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