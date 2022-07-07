Путин поддержал идею об увековечивании памяти Жириновского

Президент Путин поддержал идею об увековечивании памяти бывшего лидера ЛДПР Жириновского

Президент России Владимир Путин поддержал идею об увековечивании памяти бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом РИА Новости рассказал глава партии Леонид Слуцкий.

«Конечно», — сказал политик, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Путин заявил, что предсказания Жириновского были «не на пустом месте». Глава государства подчеркнул, что Жириновский был не просто выдающимся политиком, а человеком, чьи пророчества, основанные на знаниях, сбывались.

6 апреля Владимир Жириновский скончался в возрасте 75 лет. В начале февраля его госпитализировали с симптомами коронавируса. В марте сообщалось, что у Жириновского наступил септический шок, а также отказало легкое. Первые сообщения о смерти Жириновского поступили еще 25 марта, однако были опровергнуты пресс-службой ЛДПР и Минздравом.