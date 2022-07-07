Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Путин поддержал идею об увековечивании памяти Жириновского

Президент Путин поддержал идею об увековечивании памяти бывшего лидера ЛДПР Жириновского
Владимир Жириновский

Владимир Жириновский. Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поддержал идею об увековечивании памяти бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом РИА Новости рассказал глава партии Леонид Слуцкий.

«Конечно», — сказал политик, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Путин заявил, что предсказания Жириновского были «не на пустом месте». Глава государства подчеркнул, что Жириновский был не просто выдающимся политиком, а человеком, чьи пророчества, основанные на знаниях, сбывались.

6 апреля Владимир Жириновский скончался в возрасте 75 лет. В начале февраля его госпитализировали с симптомами коронавируса. В марте сообщалось, что у Жириновского наступил септический шок, а также отказало легкое. Первые сообщения о смерти Жириновского поступили еще 25 марта, однако были опровергнуты пресс-службой ЛДПР и Минздравом.

Синдром отмены: Россия
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Путин ответил на призыв победить Россию на поле боя фразой «пусть попробуют»
Госдеп призвал Грузию брать пример с Финляндии и Швеции
Шольц ответил на призыв гражданина Германии «говорить с русскими»
Перешедший в «Зенит» легионер назвал клуб грандом российского и мирового футбола
В США призвали объявить Байдену импичмент
В США высказались о возможности поставок Киеву танков
В Госдепе обещали усилить санкции против России
Восстановление основных объектов Мариуполя запланировали завершить к сентябрю
Путин поддержал идею об увековечивании памяти Жириновского
Немцы раскритиковали политику Шольца после его слов о России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.