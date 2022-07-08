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Спорт

Умер бывший игрок ЦСКА и первый тренер Акинфеева

Бывший футболист ЦСКА и первый тренер Игоря Акинфеева Дезидерий Ковач умер в 87 лет
Дезидерий Ковач

Дезидерий Ковач. Фото: телеграм-канал «ПФК ЦСКА»

Бывший футболист московского ЦСКА Дезидерий Ковач умер в возрасте 87 лет. Об этом сообщает пресс-служба команды в Telegram.

Причины смерти экс-полузащитника не уточняются. Команда выразила соболезнования родным и близким Ковача.

Дезидерий Ковач выступал за армейцев с 1958 по 1960 год. Он также играл за «Локомотив», кишиневскую «Молдову» и волгоградский «Трактор». Кроме того, он был первым детским тренером вратаря ЦСКА и сборной России по футболу Игоря Акинфеева.

1 июня бывший защитник ЦСКА и волгоградского «Ротора» Александр Беркетов умер в 46 лет. По словам журналиста Ильи Казакова, причиной стал оторвавшийся тромб.

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Дарья Коршунова
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