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Фитнес-тренер назвал приводящую к раннему старению ошибку при занятиях спортом

Тренер Тим Лю предупредил, что при чрезмерных тренировках вырабатывается гормон стресса

Фото: LyfeFuel / Unsplash

Фитнес-тренер Тим Лю из Лос-Анджелеса, США, назвал приводящую к раннему старению ошибку при занятиях спортом. Соответствующий материал публикует издание Eat This, Not That.

По словам эксперта, преждевременное увядание могут спровоцировать слишком интенсивные и частые силовые тренировки. Лю объясняет это тем, что при чрезмерной нагрузке в организме вырабатывается кортизол, или гормон стресса, который призван защитить его от излишнего напряжения. Избыток данного вещества также оказывает негативное влияние на состояние здоровья, предупреждает он.

В свою очередь, чтобы избежать неприятных последствий физических нагрузок, специалист советует делать не больше трех-четырех подходов в рамках одного упражнения. Кроме того, по его словам, между занятиями следует устанавливать одно- или двухдневный перерыв.

В июне химик-косметолог Глория Лу назвала неочевидные ошибки при ежедневном уходе за кожей, которые приводят к ее раннему старению. По словам специалистки, на кожном покрове неблагоприятно сказывается отсутствие очищения, поскольку загрязняющие элементы могут привести к образованию свободных радикалов. Данные частицы, в свою очередь, нарушают защитные механизмы организма и приводят к его увяданию. Кроме того, с негативными последствиями связан отказ от увлажняющих средств.

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Алина Гостева
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