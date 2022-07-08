Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Фотография российских космонавтов с флагом ЛНР возмутила НАСА

WP: НАСА обвинило Россию в использовании МКС в политических целях после фото с флагом ЛНР

Фото: Reuters

В НАСА осудили использование Международной космической станции (МКС) в политических целях. Агентство прокомментировало фотографию российских космонавтов на станции с флагом Луганской народной республики (ЛНР), пишет Washington Post (WP) со ссылкой на заявление агентства.

Агентство возмутил снимок, сделанный участниками 67-й экспедиции. В заявлении отметили, что НАСА «решительно осуждает использование Международной космической станции в политических целях» для поддержки спецоперации на Украине.

Материалы по теме:
Мощные ракеты, полеты на Луну и миссии на Марс. Что ждет космонавтику в 2022 году?
Мощные ракеты, полеты на Луну и миссии на Марс.Что ждет космонавтику в 2022 году?
7 января 2022
США и Европа не хотят работать с учеными из России. Как это угрожает мировой науке и будущему человечества в космосе?
США и Европа не хотят работать с учеными из России.Как это угрожает мировой науке и будущему человечества в космосе?
9 июня 2022

В НАСА добавили, что это «в корне противоречит основной функции станции среди 15 международных стран-участниц по продвижению науки и развитию технологий в мирных целях».

Ранее глава НАСА Билл Нельсон предположил, что Китай может в будущем высадиться на Луне и объявить ее своей территорией.

В мае «Роскосмос» установил ракету-носитель «Союз-2.1а» с надписью «Донбасс» на стартовый комплекс «Восток» космодрома «Байконур». В госкорпорации отметили, что запуск корабля «Прогресс МС-20» посвятят Донбассу.

Синдром отмены: Россия


Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
В Кремле отреагировали на убийство Синдзо Абэ
Экс-посол России в Японии рассказал о влиянии Абэ на отношения стран
Российская стилистка назвала комбинезон свадебным трендом лета 2022 года
Россиянин получил восемь лет колонии за убийство сожительницы в общежитии
В Британии увидели угрозу экологии после отставки Джонсона
Россияне бросили трехлетнюю дочь в запертой машине в 30-градусную жару
Регина Тодоренко двумя словами описала свою беременность
В доме стрелявшего в Абэ нашли взрывчатку
Минтруд предупредил россиян о сокращении рождаемости
В Кремле объяснили слова Путина о потенциале российской армии на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.