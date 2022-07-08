Экс-посол России в Токио отреагировал на убийство Синдзо Абэ

Экс-посол РФ в Токио Панов: нападение на экс-премьера Японии Абэ не похоже на политическое

Нападение на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ не похоже на политическое покушение. Так на убийство политика в беседе с «Известиями» отреагировал экс-посол России в Токио, заведующий кафедрой дипломатии МГИМО Александр Панов.

«Не вижу никаких политических мотивов и какой-то причины, которая могла бы побудить кого-то напасть по Абэ по политическим мотивам», — заявил он, предположив, что нападавший на Абэ вероятно сумасшедший.

По словам специалиста, последний раз подобный случай в Японии произошел в 1960 году, когда было организовано покушение на председателя соцпартии, в результате нападения политик скончался.

Панов подчеркнул, что Абэ пользовался популярностью в стране и имел высокие рейтинги. Экс-посол в Токио подчеркнул, что если Абэ и критиковали, то за оказавшееся неудачным сближение с Россией и экономическую политику, однако в Японии давно потеряли к этому интерес. Эксперт напомнил, что Абэ давно покинул пост премьера, но к нему прислушивались, поскольку он оставался влиятельным политическим деятелем. Его Либерально-демократическая партия побеждала на выборах с 2010 года, после смерти Абэ фракция может рассчитывать на рост симпатии со стороны избирателей, заключил Панов.

О покушении на Абэ стало известно утром 8 июля. Инцидент произошел во время предвыборного мероприятия в японском городе Нара. Бывший моряк Сил самообороны Японии 41-летний Тэцуя Ямагами подошел к политику со спины и выстрелил в него из дробовика. Ямагами заявил следователям, что был недоволен политикой Абэ и желал его убить. Бывший премьер-министр скончался в больнице, врачи боролись за его жизнь несколько часов.