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Россия пригрозила «в ближайшие дни» принять меры из-за транзита в Калининград

Захарова заявила, что вскоре Россия жестко ответит Литве и ЕС из-за транзита в Калининград

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Россия вскоре может принять жесткие меры в отношении Литвы и Европейского союза (ЕС), если они откажутся возобновить транзит в Калининград. Об этом пишет «Интерфакс».

Пресс-секретарь МИД Мария Захарова пригрозила, что российская сторона не будет ожидать до бесконечности, пока страны ЕС согласуют порядок работы коридора для провоза российских товаров в Калининград.

Представительница МИД заявила, что «в ближайшие дни» Москва ответит Литве и Евросоюзу. По ее словам, уже подготовлены меры в случае отсутствия стабилизации ситуации.

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«Рассчитываем, что в Брюсселе и Вильнюсе будет принято единственно правильное решение, которое обеспечит беспрепятственный транзит в эксклавную часть России», — выразила надежду пресс-секретарь.

В комментарии Захаровой также подчеркивается, что российские компании уже начали нести убытки в связи с запретом ввозить товары на территорию Калининградской области.

С 18 июня Литва прекратила транзит в Калининград ряда товаров, которые попали под санкции Евросоюза. По словам губернатора Калининградской области Антона Алиханова, ограничения затронули от 40 до 50 процентов грузов, в том числе стройматериалы и металлы.

Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал русофобским приступом блокаду Калининграда. Канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что правила транзитных перевозок должны определяться с учетом того, что транзит осуществляется между двумя частями одной страны.

Синдром отмены: Россия
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Виктория Кондратьева
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