В Госдуме увидели опасность в позиции Зеленского по вступлению Украины в НАТО

Депутат Чепа заявил, что позиция Зеленского по вступлению в НАТО создает опасную ситуацию

Президент Украины Владимир Зеленский противоречит своим словам, считает первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Он считает, что смена позиции украинского лидера на тему вступления в НАТО делает ситуацию опасной. Об этом российский политик заявил в разговоре с «Лентой.ру».

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу сообщил, что лучшей гарантией безопасности Украины будет ее вступление в НАТО, и отметил, что планы страны о вступлении в альянс остались неизменны.

Чепа убежден, что с Зеленский невозможно договариваться, а его высказывания противоречат друг другу.

«То его заявление: "мы не вступим в НАТО", то заявление НАТО: "мы не видим пока Украину в числе ассоциированных членов", то новое заявление Зеленского: "мы будем вступать НАТО" — это все говорит о том, что это непредсказуемые люди, непредсказуемая позиция и опаснейшая ситуация, которая может привести мир к краху», — заявил он.

Опять же, это те люди, которые заявляют о необходимости применения ядерного оружия. И сейчас Зеленский возвращается к этой теме Алексей Чепа депутат Госдумы

Политик подчеркнул, что вернувшееся желание Зеленского может быть связано и с отставкой британского премьер-министра Бориса Джонсона.

«Я не знаю, насколько активной была позиция Джонсона, однако, возможно, в связи с его отставкой кто-то играет в свои игры», — добавил Чепа.

Также Зеленский в интервью заявил, что граждане страны не намерены отдавать какую-либо часть территории страны. «Украинцы не готовы уступать свою землю, принять то, что эти территории принадлежат России. Мы постоянно об этом говорим и намерены это доказать», — подчеркнул глава Украины.

Специальная операция России в Донбассе началась 24 февраля. О ее начале объявил президент России Владимир Путин.