В Госдуме увидели опасность в позиции Зеленского по вступлению Украины в НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский противоречит своим словам, считает первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Он считает, что смена позиции украинского лидера на тему вступления в НАТО делает ситуацию опасной. Об этом российский политик заявил в разговоре с «Лентой.ру».
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу сообщил, что лучшей гарантией безопасности Украины будет ее вступление в НАТО, и отметил, что планы страны о вступлении в альянс остались неизменны.
Чепа убежден, что с Зеленский невозможно договариваться, а его высказывания противоречат друг другу.
«То его заявление: "мы не вступим в НАТО", то заявление НАТО: "мы не видим пока Украину в числе ассоциированных членов", то новое заявление Зеленского: "мы будем вступать НАТО" — это все говорит о том, что это непредсказуемые люди, непредсказуемая позиция и опаснейшая ситуация, которая может привести мир к краху», — заявил он.
Опять же, это те люди, которые заявляют о необходимости применения ядерного оружия. И сейчас Зеленский возвращается к этой теме
Политик подчеркнул, что вернувшееся желание Зеленского может быть связано и с отставкой британского премьер-министра Бориса Джонсона.
«Я не знаю, насколько активной была позиция Джонсона, однако, возможно, в связи с его отставкой кто-то играет в свои игры», — добавил Чепа.
Также Зеленский в интервью заявил, что граждане страны не намерены отдавать какую-либо часть территории страны. «Украинцы не готовы уступать свою землю, принять то, что эти территории принадлежат России. Мы постоянно об этом говорим и намерены это доказать», — подчеркнул глава Украины.
Специальная операция России в Донбассе началась 24 февраля. О ее начале объявил президент России Владимир Путин.