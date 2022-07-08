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В Госдуме увидели опасность в позиции Зеленского по вступлению Украины в НАТО

Депутат Чепа заявил, что позиция Зеленского по вступлению в НАТО создает опасную ситуацию

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский противоречит своим словам, считает первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Он считает, что смена позиции украинского лидера на тему вступления в НАТО делает ситуацию опасной. Об этом российский политик заявил в разговоре с «Лентой.ру».

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу сообщил, что лучшей гарантией безопасности Украины будет ее вступление в НАТО, и отметил, что планы страны о вступлении в альянс остались неизменны.

Чепа убежден, что с Зеленский невозможно договариваться, а его высказывания противоречат друг другу.

«То его заявление: "мы не вступим в НАТО", то заявление НАТО: "мы не видим пока Украину в числе ассоциированных членов", то новое заявление Зеленского: "мы будем вступать НАТО" — это все говорит о том, что это непредсказуемые люди, непредсказуемая позиция и опаснейшая ситуация, которая может привести мир к краху», — заявил он.

Опять же, это те люди, которые заявляют о необходимости применения ядерного оружия. И сейчас Зеленский возвращается к этой теме

Алексей Чепадепутат Госдумы

Политик подчеркнул, что вернувшееся желание Зеленского может быть связано и с отставкой британского премьер-министра Бориса Джонсона.

«Я не знаю, насколько активной была позиция Джонсона, однако, возможно, в связи с его отставкой кто-то играет в свои игры», — добавил Чепа.

Также Зеленский в интервью заявил, что граждане страны не намерены отдавать какую-либо часть территории страны. «Украинцы не готовы уступать свою землю, принять то, что эти территории принадлежат России. Мы постоянно об этом говорим и намерены это доказать», — подчеркнул глава Украины.

Специальная операция России в Донбассе началась 24 февраля. О ее начале объявил президент России Владимир Путин.

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Варвара Кошечкина
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