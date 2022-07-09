Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Канада анонсировала расширение уже введенных санкций против России

МИД Канады заявил о планах расширить энергетические и промышленные санкции против России

Фото: Mathieu Belanger / Reuters

Канада намерена расширить введенные ранее санкции против ряда отраслей энергетики и промышленного производства России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на канадский МИД.

Уточняется, что изменения затронут сферы нефтяного, газового и химического секторов. Ограничения распространятся на промышленное производство в этих сферах.

«Эти новые санкции будут применяться к наземному и трубопроводному транспорту, производству металлов, транспортных средств, компьютеров, электронного, электрического и машинного оборудования», — пояснили в ведомстве.

Также отмечается, что после введения рестрикций у канадского бизнеса будет 60 дней на завершение контрактов с затронутыми отраслями.

8 июля Оттава также ввела санкции против 29 физических и 15 юридических лиц. Так, в списки попали патриарх Московский и всея Руси Кирилл, замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер, директор вещания RT Антон Красовский и писатель Захар (Евгений) Прилепин.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
ВСУ обстреляли жилые районы Донецка из РСЗО «Ураган»
В России выявили 3539 случаев коронавируса
Зеленский объяснил увольнение нескольких послов Украины
Канада вернет турбину для «Северного потока»
Гендиректор «Зенита» высказался о будущем Дзюбы
Выявлен новый симптом коронавируса
Украинцы обеспокоились прекращением помощи после отставки Джонсона
Гастроэнтеролог предупредила о вреде арбузов
Канада анонсировала расширение уже введенных санкций против России
«Человек-суп» в московском метро развеселил пользователей сети
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.