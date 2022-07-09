В МИД России прокомментировали происходящее в Шри-Ланке

МИД России назвал события в Шри-Ланке внутренним делом страны

Происходящие в Шри-Ланке события являются внутренним делом страны, прокомментировали ситуацию агентству РИА Новости в российском министерстве иностранных дел.

«Это внутреннее дело. Желаем скорейшего восстановления порядка в рамках конституционного процесса», — заявили в МИД России.

9 июля политические активисты, возмущенные экономическим кризисом в Шри-Ланке, организовали в столице страны Коломбо марш против правительства. На улицы столицы вышли тысячи жителей. В результате протестующим удалось прорваться в резиденцию Раджапакса.

Премьер-министр страны Ранил Викрамасингхе созвал экстренное заседание парламента. В рамках встречи партийные лидеры отправили в отставку президента Готабая Раджапакса. Новым главой Шри-Ланки временно стал спикер парламента Махинда Япа Абейвардена.