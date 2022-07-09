Губерниев выбрал между Тарасовой и Собчак в споре о пиве на стадионах

Журналист Дмитрий Губерниев выступил за продажу пива на российских стадионах

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев высказался на тему продажи пива на российских стадионах. Его слова приводит Metaratings.ru.

Губерниев выбрал в споре сторону журналистки Ксении Собчак, посчитав, что заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова была не права. «Вообще, не надо плохо думать о русских людях. Если они пьют такой напиток, то сразу должны дебоширить? По-моему нет. И с экономической точки зрения я тоже за то, чтоб пиво продавалось», — выступил он.

7 июля Тарасова заявила, что нельзя продавать пиво на стадионах, так как это приведет к дракам. В ответ на ее высказывание Собчак высмеяла тренера.

11 мая правительство Москвы в качестве эксперимента разрешило до 31 декабря продажу алкоголя крепостью до 16,5 процента при оказании услуг общественного питания в спортивных сооружениях. Разрешение будет действовать при наличии соответствующей лицензии.

Синдром отмены: Россия



