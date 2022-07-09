Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Зенит
Сегодня
19:00 (Мск)
Спартак М
Суперкубок России|Финал
Ростов
Завтра
19:00 (Мск)
Краснодар
Товарищеские матчи (клубы)|Товарищеские матчи
Химки
Завтра
14:00 (Мск)
Локомотив М
Товарищеские матчи (клубы)|Товарищеские матчи
Манчестер Юнайтед
12 июля
16:00 (Мск)
Ливерпуль
Товарищеские матчи (клубы)|Товарищеские матчи
Спорт

Губерниев выбрал между Тарасовой и Собчак в споре о пиве на стадионах

Журналист Дмитрий Губерниев выступил за продажу пива на российских стадионах
Дмитрий Губерниев

Дмитрий Губерниев. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев высказался на тему продажи пива на российских стадионах. Его слова приводит Metaratings.ru.

Губерниев выбрал в споре сторону журналистки Ксении Собчак, посчитав, что заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова была не права. «Вообще, не надо плохо думать о русских людях. Если они пьют такой напиток, то сразу должны дебоширить? По-моему нет. И с экономической точки зрения я тоже за то, чтоб пиво продавалось», — выступил он.

7 июля Тарасова заявила, что нельзя продавать пиво на стадионах, так как это приведет к дракам. В ответ на ее высказывание Собчак высмеяла тренера.

11 мая правительство Москвы в качестве эксперимента разрешило до 31 декабря продажу алкоголя крепостью до 16,5 процента при оказании услуг общественного питания в спортивных сооружениях. Разрешение будет действовать при наличии соответствующей лицензии.

Синдром отмены: Россия


Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Медведев назвал уже решенную задачу спецоперации на Украине
В США заявили о попытках демократов «слить» Байдена
Анастасия Волочкова показала новый скворечник для подмосковного участка
Обвиненный в каннибализме актер Арми Хаммер устроился на работу продавцом
Футболист-чемпион назвал правила занятия сексом перед матчами
Влияние нового президента Шри-Ланки на протесты оценили
Стало известно о зарплате сотрудников ЧВК Вагнера на Украине
В США рассказали о «доминирующей в Арктике» подлодке ВМФ России
Украина второй раз за день атаковала ЛНР ракетами из HIMARS
Назван способ борьбы с обстреливающими Донбасс САУ из Франции
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.