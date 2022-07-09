Губерниев выбрал между Тарасовой и Собчак в споре о пиве на стадионах
Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев высказался на тему продажи пива на российских стадионах. Его слова приводит Metaratings.ru.
Губерниев выбрал в споре сторону журналистки Ксении Собчак, посчитав, что заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова была не права. «Вообще, не надо плохо думать о русских людях. Если они пьют такой напиток, то сразу должны дебоширить? По-моему нет. И с экономической точки зрения я тоже за то, чтоб пиво продавалось», — выступил он.
7 июля Тарасова заявила, что нельзя продавать пиво на стадионах, так как это приведет к дракам. В ответ на ее высказывание Собчак высмеяла тренера.
11 мая правительство Москвы в качестве эксперимента разрешило до 31 декабря продажу алкоголя крепостью до 16,5 процента при оказании услуг общественного питания в спортивных сооружениях. Разрешение будет действовать при наличии соответствующей лицензии.