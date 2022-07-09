Spiegel сообщил о потребовавшем от Зеленского объяснений президенте Германии

Spiegel сообщил, что Штайнмайер потребовал извинений от Зеленского за отмену визита в Киев

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в жесткой форме потребовал от украинского коллеги Владимира Зеленского объяснений по поводу весеннего инцидента с отказом принять его в Киеве. Об этом сообщает журнал Spiegel.

Отмечается, что сразу после произошедшего Берлин предпринял все усилия для урегулирования ситуации. В результате был согласован телефонный разговор двух лидеров. Однако, беседа могла привести к очередному скандалу, поскольку Штайнмайер потребовал извинений, пишет издание.

По данным издания, Зеленский выразил сожаление из-за отмены визита и назвал происшествие «крупным недоразумением», а затем предложил Штайнмайеру приехать в Киев. Однако глава ФРГ сначала прервал попытку украинского лидера обсудить дату визита, настояв на выяснении причин первоначального отказа в приеме. При этом когда Зеленский заявил, что не знал о происшествии, Штайнмайер возмутился. Как отмечает журнал, немецкий лидер назвал случившееся историческим оскорблением и неприемлемым нарушением дипломатических правил.

12 апреля стало известно, что Владимир Зеленский отказался принимать президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в Киеве из-за его связей с Россией.