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Spiegel сообщил о потребовавшем от Зеленского объяснений президенте Германии

Spiegel сообщил, что Штайнмайер потребовал извинений от Зеленского за отмену визита в Киев
Франк-Вальтер Штайнмайер

Франк-Вальтер Штайнмайер. Фото: Ints Kalnins / Reuters

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в жесткой форме потребовал от украинского коллеги Владимира Зеленского объяснений по поводу весеннего инцидента с отказом принять его в Киеве. Об этом сообщает журнал Spiegel.

Отмечается, что сразу после произошедшего Берлин предпринял все усилия для урегулирования ситуации. В результате был согласован телефонный разговор двух лидеров. Однако, беседа могла привести к очередному скандалу, поскольку Штайнмайер потребовал извинений, пишет издание.

По данным издания, Зеленский выразил сожаление из-за отмены визита и назвал происшествие «крупным недоразумением», а затем предложил Штайнмайеру приехать в Киев. Однако глава ФРГ сначала прервал попытку украинского лидера обсудить дату визита, настояв на выяснении причин первоначального отказа в приеме. При этом когда Зеленский заявил, что не знал о происшествии, Штайнмайер возмутился. Как отмечает журнал, немецкий лидер назвал случившееся историческим оскорблением и неприемлемым нарушением дипломатических правил.

12 апреля стало известно, что Владимир Зеленский отказался принимать президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в Киеве из-за его связей с Россией.

Синдром отмены: Россия
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Марина Совина
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