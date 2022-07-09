Рогозин пообещал «добавить» НАСА еще санкций

Гендиректор «Роскосмоса» Рогозин отказался общаться с главой НАСА до снятия санкций

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин отказался общаться и что-либо обсуждать с главой НАСА Биллом Нельсоном до снятия санкций с госкорпорации. Об этом он заявил в программе «Звездные войны» на телеканале «Россия 24».

«Пусть они либо крестик снимут, либо трусы наденут. Надо вести себя прилично в этих отношениях. "Роскосмос" принял ответные санкции. Но если они так себя будут вести, то мы еще добавим», — пообещал гендиректор.

В июле Рогозин заявил, что западные санкции, введенные в отношении России, не оказали практически никакого влияния на строительство космодрома «Восточный».

В июне он написал, что у США осталось четыре российских двигателя РД-181, которые используют на ракетах Antares для запуска грузовых кораблей Cygnus к Международной космической станции.

В том же месяце Рогозин допустил, что телескоп eROSITA российской космической обсерватории «Спектр-РГ», отключенный Германией из-за санкций против России, будет включен в течение 2–4 месяцев.