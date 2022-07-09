64-летняя Шэрон Стоун показала тело в бикини и порадовала фанатов

Актриса Шэрон Стоун порадовала фанатов, позируя в бассейне в раздельном бикини

Американская актриса Шэрон Стоун показала тело в бикини и порадовала фанатов. Соответствующий снимок и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На опубликованном фото 64-летняя знаменитость позирует со стилистом Пэрисом Либби, лежа в бассейне. При этом звезда кинокартины «Основной инстинкт» снялась в раздельном бикини с леопардовым принтом серого цвета и солнечных очках.

Фанаты восхитились внешним видом Стоун и отметили, что она находится в отличной форме. «Ты выглядишь потрясающе как и всегда», «Невероятная!», «Очень горячо! Отличная фигура в такие-то годы», «Заставляешь мужчин в комментариях поволноваться», «Какой шикарный вид и какая шикарная Шэрон Стоун!» — высказывались они.

В июне Шэрон Стоун призналась, что пережила девять выкидышей. Известно, что у актрисы нет кровных детей, только приемные. Всего Стоун усыновила троих мальчиков: Роэна Джозефа, Лэрда Вонна и Куинна Келли в 2000, 2005 и 2006 годах соответственно.