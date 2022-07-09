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Байден не смог найти выход из ЦРУ

Президент США Байден не смог найти выход после выступления в штаб-квартире ЦРУ

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден не смог найти выход после своего выступления в штаб-квартире ЦРУ. На это обратили внимание «Известия».

Глава Белого дома, закончив речь, направился в район зрительного зала, после чего развел руками и несколько секунд стоял в недоумении. Выйти из неудобной ситуации президенту США помогли сопровождающие, направив Байдена пожимать руки присутствующим.

8 июля Байден оговорился во время пресс-конференции, прочитав подсказки с телесуфлера. Он комментировал решение Верховного суда США, который отменил право на аборты. Говоря о правах женщин, Байден прочитал вслух приведенные к тексту инструкции. «Конец цитаты. Повторите строку», — произнес глава Белого дома в прямом эфире.

В той же речи американский лидер выразил возмущение по поводу случая с 10-летней жертвой изнасилования в Огайо, которая была вынуждена уехать в другой штат, чтобы сделать аборт. Однако вместо «прервать беременность» (to terminate the pregnancy) Байден сказал «прервать президентство» (to terminate the presidency).

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Марина Совина
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